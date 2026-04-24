Предоставление Украине кредита от Евросоюза в размере €90 млрд приведет к продолжению боевых действий во вред украинцам. Такое мнение высказал итальянский журналист Томас Фази в социальной сети X.

«Евросоюз (а на деле НАТО) только что сделал так, чтобы эта разрушительная война продолжалась в обозримом будущем во вред всем, особенно украинцам», — написал он

По его словам, все это делается только «во благо американской олигархии и военно-промышленного комплекса».

23 апреля Европейский союз утвердил выделение Украине кредита после длительного блокирования со стороны Венгрии и Словакии. Это произошло на фоне возобновления транзита нефти по трубопроводу «Дружба» и смены политической обстановки в Венгрии после парламентских выборов 12 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что первый транш будет направлен на нужды армии, в том числе на закупку вооружения и систем противовоздушной обороны, а также на подготовку к зимнему периоду.

Ранее в МИД Украины заявили об «окне возможностей» для заключения мира.