Украина стремится к эскалации атак на гражданское население России и ухудшение гуманитарной ситуации, утверждает посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник. Его слова передает РИА Новости.

«Со стороны Киева явно наблюдается стремление к эскалации атак на гражданское население и действия, направленные на сознательное ухудшение гуманитарной ситуации», — отметил дипломат в ходе брифинга.

По его словам, на Западе игнорируют и даже всячески искажают статистику по атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регионы России. В том числе в этом процессе участвуют чиновники ООН, подчеркнул Мирошник.

Дипломат пояснил, что у распространяемой всемирной организацией лжи о пострадавших из-за ВСУ российских гражданах есть практическое предназначение. Оно заключается в создании иллюзии безнаказанности для украинского лидера Владимира Зеленского. Мирошник добавил, что только в прошлом году из-за действий украинских войск пострадали более 6000 жителей РФ. Еще более 1000 человек не выжили.

Ранее украинский дрон атаковал пассажирский автобус в Брянской области.