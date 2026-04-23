У Евросоюза нет никаких конкретных схем возврата, выделенных Украине в виде кредита €90 млрд, а некие «репарации» от России – более желательная схема для Киева. Об этом «Ленте.ру» заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

По его словам, «репарации» со стороны России – это наиболее желательная схема для украинского лидера Владимира Зеленского, потому что налогоплательщиком в данном случае выступает третья сторона.

«Это также говорит о серьезности намерений стран НАТО продолжать систему мер, направленных на ослабление России, а при благоприятном для них сценарии — на ее разрушение», — сказал Новиков.

Таким образом в Брюсселе подчеркивают, что Киев не будет платить репарации. Там хотят, чтобы это сделала Россия, но у нее таких намерений нет, констатировал парламентарий.

До этого в заявлении Совета ЕС сообщалось, что Евросоюз намерен вернуть выделенные в виде кредита для Украины €90 млрд за счет «репараций» от России.

