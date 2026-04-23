Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Госдуме оценили планы Евросоюза оплатить кредит Киева «репарациями» от России

Депутат Новиков: у Евросоюза нет конкретных схем возврата денег, выделенных Киеву
Евгений Биятов/РИА Новости

У Евросоюза нет никаких конкретных схем возврата, выделенных Украине в виде кредита €90 млрд, а некие «репарации» от России – более желательная схема для Киева. Об этом «Ленте.ру» заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

По его словам, «репарации» со стороны России – это наиболее желательная схема для украинского лидера Владимира Зеленского, потому что налогоплательщиком в данном случае выступает третья сторона.

«Это также говорит о серьезности намерений стран НАТО продолжать систему мер, направленных на ослабление России, а при благоприятном для них сценарии — на ее разрушение», — сказал Новиков.

Таким образом в Брюсселе подчеркивают, что Киев не будет платить репарации. Там хотят, чтобы это сделала Россия, но у нее таких намерений нет, констатировал парламентарий.

До этого в заявлении Совета ЕС сообщалось, что Евросоюз намерен вернуть выделенные в виде кредита для Украины €90 млрд за счет «репараций» от России.

Ранее Евросоюз принял новый пакет санкций против России.

 
Теперь вы знаете
«Схема Долиной 2.0» и другие ловушки для покупателей жилья в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!