Кочарян объяснил, почему Армению никогда не возьмут в Евросоюз

Европейский Союз заморозит свою политику расширения. Об этом заявил бывший президент Армении Роберт Кочарян, пишет RTVI.

«Кстати, в мое время товарооборот с Евросоюзом был приблизительно таким же, каким был товарооборот с Россией. Но мы никогда не говорили, что политически мы движемся к Евросоюзу», — отметил он.

Кочарян выразил мнение, что Армения находится в том регионе, «куда ЕС не собирается». Кроме того он уверен, что Евросоюз собирает заморозить политику расширения.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна официально подаст заявку на вступление в Европейский союз в качестве полноправного члена только после полного выполнения всех критериев членства и при условии, что сам Брюссель будет готов принять республику.

Сейчас Ереван вполне эффективно их совмещает, заверял Пашинян в начале апреля. Он также подчеркивал, что целью Армении является не выход из ЕАЭС, а вступление в ЕС,

Ранее в Кремле высказались о выборе Армении между ЕС и ЕАЭС.