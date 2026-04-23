Захарова осудила убийство ливанской журналистки Израилем

Захарова назвала убитую Израилем ливанскую журналистку новой жертвой информвойны
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала тяжким преступлением убийство журналистки ливанского издания «Аль-Ахбар» Амаль Халиль, которое произошло в результате прицельного удара израильских военных. Об этом дипломат написала в Telegram-канале.

«Это жестокое убийство, как и смерти других журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, - тяжкое преступление, которому не может быть оправдания», — подчеркнула Захарова, добавив, что речь идет о проявлениях «культивации насилия» и игнорировании международного права.

Дипломат отметила, что журналистку убили «в ее стране» на фоне режима прекращения огня, который, как она выразилась, действует «только на словах». Захарова подчеркнула, что взрыв был настолько мощным, что тело погибшей с трудом удалось извлечь из-под завалов обрушившегося многоэтажного дома, а коллега Халиль Зейнаб Фарадж получила тяжелые травмы.

«Новые жертвы информационной войны: воины пера, микрофона и телекамеры против ракет, снарядов и ударных дронов», — написала дипломат.

В завершение Захарова выразила искренние соболезнования родным и близким журналистки.

Журналистка Амаль Халиль скончалась 23 апреля после обстрела со стороны израильской армии по южной части Ливана. Спасателям не удалось своевременно добраться до места, где корреспондентка оказалась под завалами.

Ранее Макрон сообщил о гибели французского миротворца в Ливане.

 
