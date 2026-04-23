«Возвращается полная конфронтация»: Песков высказался по поводу учений Польши и Франции

Военные учения Польши и Франции являются прямым проявлением военного строительства в Европе, направленного против России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он уточнил, что в Кремле видят всплеск милитаризма и агрессивности в Европе в отношении России.

«Это прямое проявление военного строительства, которое имеет своею направленностью Российскую Федерацию. Возвращается полная конфронтация», — сказал пресс-секретарь.

Таким образом Песков прокомментировал анонсированные военные учения Польши и Франции с отработкой потенциальных ударов по РФ.

23 апреля первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа заявил, что Россия должна жестко отреагировать на демарши стран НАТО вроде отработки сценариев по блокировке Калининградской области и учений по моделированию ядерных ударов.

По его словам, на подобные провокационные и антироссийские демарши «надо жестче реагировать и показывать не только зубы, но и по зубам бить».

Ранее экс-премьер Финляндии назвала Россию «врагом» и обвинила в подготовке к войне.