Эксперт высказался о планах ЕС «бороться с гибридными угрозами» в Армении

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко в интервью газете «Взгляд» прокомментировал планы Европейского союза (ЕС) направить гражданскую миссию в Армению для «противодействия гибридным угрозам, включая дезинформацию и кибератаки».

По мнению политолога, премьер-министр республики Никол Пашинян и его партия в предвыборной стратегии делают ставку на граждан, которые считают, что будущее Еревана связано с ЕС и США. При этом Европа, не упускающая возможности навредить России, охотно согласилась помочь.

Ткаченко напомнил, что аналогичный подход свойственен руководству Украины и Молдавии.

«То есть это заезженная пластинка. Однако русофобия в Армении приживается плохо», — сказал он.

Накануне министры иностранных дел стран ЕС одобрили запуск новой гражданской миссии в Армении. Она начнет работу в ближайшие месяцы, будет иметь двухлетний мандат и получит название «Миссия партнерства Европейского Союза в Республике Армения» (EUPM Armenia). В ее состав войдут 20–30 международных сотрудников.

Ереван обратился к ЕС с просьбой о направлении миссии в декабре прошлого года, а после обсуждений в Брюсселе и в самой Армении послы стран Евросоюза единогласно проголосовали за ее создание.

