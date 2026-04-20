«Знает чем чревато»: журналист об отказе короля Швеции пожать руку Зеленскому

Журналист Юнашев: король Швеции боится свержения после рукопожатия с Зеленским
Король Швеции Карл XVI Густав по всей видимости знает, чем чревато рукопожатие с украинским лидером Владимиром Зеленским. Такое мнение высказал журналист Александр Юнашев, комментируя визит монарха во Львов. Его слова цитирует Tsargrad.tv.

«Я так понимаю, король Швеции видел все эти наши мемы о том, что рукопожатие Зеленского ведет к свержению», — отметил обозреватель.

Издание отмечает, что «проклятие Зеленского» — это, скорее, шутка из соцсетей, однако после рукопожатия с президентом Украины многие западные политики ушли в отставку, в том числе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава правительства Италии Марио Драги, премьер Латвии Кришьянис Кариньш и лидер США Джо Байден.

Король Швеции прибыл с визитом на Украину 17 апреля. При встрече с Зеленским он демонстративно отказался пожать ему руку. Как пишет ирландский журналист Чей Боуз, Карл XVI Густав не любит «этого маленького актера» и недоволен тем, что правительство отправило его с визитом во Львов.

Отсутствие рукопожатия стало не единственным конфузом. На встрече с королем также присутствовал мэр Львова Андрей Садовый. Во время разговора с Карлом XVI Густавом он оговорился, поприветствовав его словами Your Emergency (с англ. «чрезвычайная ситуация») вместо Your Majesty («Ваше высочество»). После оговорки чиновник не поправил себя. Однако позже он опубликовал пост в соцсети, в котором признал ошибку.

Ранее в Германии ужаснулись последствиям встречи Мерца и Зеленского.

 
