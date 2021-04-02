«Хохлацкая или русская»: на Украине начали борьбу за душу Гоголя

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что Николай Гоголь является украинским писателем «вопреки российской пропаганде». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Даже в Украине его произведения иногда идут в программе «зарубежка». Украинца Гоголя, который родился на Полтавщине, принудительно записали в русские. И только за то, что он писал на русском», — говорится в заявлении чиновника.

Ткаченко также заявил, что по национальности Гоголь был украинец — хотя «большую часть жизни прожил в Санкт-Петербурге». Стоит отметить, что почти 10 лет из своих 42-х Гоголь провел и вовсе за границей — в Европе и на Ближнем Востоке. Петербургский период жизни писателя был для него наиболее плодотворным.

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Все свои произведения Гоголь создал на русском языке. Кроме того, отвечая на извечные вопросы своих друзей и знакомых о национальной принадлежности, классик писал:

«Скажу вам одно слово насчет того, какая у меня душа, хохлацкая или русская… Сам не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская. Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому пред малороссиянином. Обе природы слишком щедро одарены Богом, и как нарочно каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой, — явный знак, что они должны пополнить одна другую».

Там же Гоголь добавил, что «истории прошедшего быта» великороссов и малороссов «непохожи одна на другую», чтобы «порознь воспитались различные силы их характера» — для слияния воедино и составления «совершеннейшего в человечестве».

Украинские власти регулярно заявляют, что «права» на русских писателей принадлежат им, а не России. Всего пару недель назад, 18 марта, украинский министр культуры Ткаченко возмутился из-за фразы сотрудников российского культурного центра о том, что Тарас Шевченко — «русско-украинский поэт».

В МИД Украины назвали эти слова «манипулятивными и дерзкими посягательствами страны-агрессора на историко-культурное и философское наследие Шевченко». Там также заявили, что литератор был «непримиримым борцом за национальное и духовное возрождение Украины», и освобождение «из-под гнета России».

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков в ответ на это заявил, что Украина не имеет права на «приватизацию» поэта, который «в основном на русском языке писал». Дело это, по мнению российского чиновника, сугубо политическое.

Порой из-за географии Российской Империи в истории литературы может создаваться путаница — живших в преимущественно русском до 1917 года Киеве писателей, таких, как Михаил Булгаков, могут записывать в украинцы из-за географического положения города.

К примеру, глава МВД Украины Арсен Аваков в начале марта заявил журналисту Дмитрию Гордону, что украинцы «не должны отказываться «от языка Гоголя, Квитка-Основьяненко, Шевченко, Носова, Зощенко, Булгакова, Виктора Некрасова и сотен других прекрасных украинских русскоязычных писателей». Русскую культуру и язык чиновник предложил называть «слобожанскими».

После этого норвежский журналист Бьорн Нистад осудил украинского министра за «нелепое» предложение. «Это как если бы в Шотландии кто-то настаивал на том, что родным языком почти всех шотландцев был не английский», — пояснил норвежский эксперт, приведя в пример случаи, когда некоторые шотландские националисты пытались ввести шотландскую форму правописания.

Нистад также напомнил, что после государственного переворота 2014 года на Украине стали проводить «демонизацию всего русского».

Иногда ситуация в «русско-украинском» литературном споре доходит до курьезов. В 2010 году тогда кандидат на пост президента Украины, а ныне — экс-глава страны Виктор Янукович назвал Антона Чехова «великим украинским поэтом».

По случаю очередного юбилея творчества Чехова политик заявил в эфире, что «сделает все», чтобы сохранить память о нем.

«Я знаю и помню о том, что в эти дни празднуется 150-летие творчества Чехова — украинского, российского писателя, ну а вообще-то правильнее будет сказать «деятеля мировой культуры», — сказал тогда Янукович. После этого он заявил о важности «поэта» Чехова, который стихов не писал, а известен стал благодаря пьесам и рассказам.

В 2019 году украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики Иван Компан обвинил Россию в «подрывной деятельности» на Украине — имперские и советские власти «выхолащивали интеллектуальный потенциал украинцев» и переманивали в Москву лучшие украинские таланты. Сейчас, после «28 лет независимости и майданов», украинские власти «продолжают дело Ленина-Сталина», говорится в колонке Компана. Украина быстро тонет во мраке необразованности и отсталости, добавил эксперт, а население «тупеет».

«Я даже имею в виду не природные способности. Спору нет, смекалка, природная хватка, умение плести многоходовые интриги у многих на должном уровне», — сказал он, критикуя состояние украинского образования и науки.

Он также обвинил власти Украины в необразованности и «патологической нелюбви к книгам». Эти люди, отметил Компан, отвечают за жизни и будущее десятков миллионов граждан страны.