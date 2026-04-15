Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Политика

Военный эксперт высказался о планах Запада создать военный блок с Украиной

РИА Новости

На фоне разлада Европы и США, Североатлантический альянс начинает «трещать по швам», поэтому Брюссель думает над созданием собственного военного блока. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Однако, по его словам, европейские страны-члены НАТО прекрасно понимают, что их армии не обладают реальным боевым опытом. Именно поэтому им необходима Украина.

«Украина нужна западным странам, как обладатель ударной силы — действующих и потенциальных военнослужащих. Тогда как Европа возьмет на себя роль большого оборонно-промышленного комплекса по разработке и производству вооружений», — считает Кнутов.

Именно поэтому в Европе запускают совместные с Украиной предприятия по выпуску беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), ракет и снарядов, добавил он.

Выступая на пресс-конференции в Пекине, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и Европа планируют создание нового военного блока, в котором Украине готовится ведущая роль.

Глава российского МИД отметил, что в США этот план активно продвигает Кит Келлог, который был одним из специальных представителей президента США по украинским делам. Подробнее — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее Норвегия договорилась с Украиной о сотрудничестве в сфере обороны.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!