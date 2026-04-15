Военный эксперт высказался о планах Запада создать военный блок с Украиной

На фоне разлада Европы и США, Североатлантический альянс начинает «трещать по швам», поэтому Брюссель думает над созданием собственного военного блока. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Однако, по его словам, европейские страны-члены НАТО прекрасно понимают, что их армии не обладают реальным боевым опытом. Именно поэтому им необходима Украина.

«Украина нужна западным странам, как обладатель ударной силы — действующих и потенциальных военнослужащих. Тогда как Европа возьмет на себя роль большого оборонно-промышленного комплекса по разработке и производству вооружений», — считает Кнутов.

Именно поэтому в Европе запускают совместные с Украиной предприятия по выпуску беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), ракет и снарядов, добавил он.

Выступая на пресс-конференции в Пекине, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и Европа планируют создание нового военного блока, в котором Украине готовится ведущая роль.

Глава российского МИД отметил, что в США этот план активно продвигает Кит Келлог, который был одним из специальных представителей президента США по украинским делам.

Ранее Норвегия договорилась с Украиной о сотрудничестве в сфере обороны.