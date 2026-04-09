Эксперт назвал предсказуемой реакцию Лондона на проход фрегата ВМФ России по Ла-Маншу

Военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин в интервью mk.ru прокомментировал новость о том, что российский фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» взял под охрану нефтетанкеры при проходе через пролив Ла-Манш на глазах у британцев. По его мнению, отсутствие реакции вооруженных сил королевства вполне предсказуемо, поскольку их взору предстал боевой корабль с ракетами «Калибр» на борту, столкновение с которым вывело бы эскалацию на совершенно иной уровень.

«Британский корабль, который они выставили, — это танкер-заправщик Tideforce. Да, с вертолетной площадкой, но это не артиллерийский дуэлянт. Вступать в прямое противоборство с «Адмиралом Григоровичем» — себе дороже. Поэтому они просто наблюдали и сделали выводы», — сказал Дандыкин.

По его мнению, российский флот показал, что слова премьера Великобритании Кира Стармера о «крестовом походе» против танкеров «теневого флота» «стоят ровно столько, сколько позволяет им стоить наша военная сила».

9 апреля стало известно, что «Адмирал Григорович» сопроводил через Ла-Манш два танкера Universal и Enigma, якобы относящихся к «теневому флоту». Это произошло после того, как Великобритания пообещала захватывать проходящие через пролив подсанкционные суда. За фрегатом следовал британский военный корабль, но никаких действий он не предпринял. Произошедшее назвали унижением Соединенного Королевства. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

26 марта канцелярия Стармера объявила, что он наделил флот королевства правом останавливать в территориальных водах и доставлять к берегу для проведения досмотра подсанкционные суда. При этом против владельцев танкеров, операторов и экипажа пригрозили возбуждать уголовные дела за нарушение наложенных Лондоном запретов.

