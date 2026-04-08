Политолог назвал цели визита Каллас на Ближний Восток

Политолог Пятибратов: визит Каллас в Эр-Рияд не усилит влияние Евросоюза на БВ

Политолог Иван Пятибратов в интервью «Новости Mail» назвал цели визита верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас в Саудовскую Аравию. По мнению эксперта, это попытка напомнить о себе и набрать дополнительные политические очки.

«Нужно понимать, что Кая Каллас очень последовательно пытается выбраться из тени Урсулы фон дер Ляйен, которая перетянула на себя многие дипломатические функции в Европейском союзе. Каллас, естественно, это не нравится. Она хочет, чтобы о ней говорили, ее замечали», — пояснил Пятибратов.

Он также допустил, что Каллас попытается договориться о поставках энергоресурсов, а также показать хотя бы косвенную вовлеченность ЕС в мирное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.

Подводя итог, политолог выразил уверенность, что визит главы евродипломатии в Эр-Рияд не усилит политическое влияние Брюсселя.

По данным СМИ, визит Каллас в Саудовскую Аравию запланирован на 8 апреля. Она планирует провести встречи с министром иностранных дел королевства Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом и генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джассемом Мухаммедом Аль-Будейви. Ожидается, что стороны обсудят возможные пути выхода из ближневосточного конфликта.

Ранее Каллас заявила, что Россия «напала» на 19 стран, «не считая африканских».