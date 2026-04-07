Лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян выразил обеспокоенность по поводу милитаризации Евросоюза и подготовки к прямому столкновению с Россией. Об этом он заявил в социальной сети X.

Политик считает, что страны ЕС ведут активную подготовку к войне с РФ. В качестве примера он привел Германию, которая увеличивает численность армии до 270 тыс. человек и вводит ограничения свобод граждан под предлогом угрозы со стороны России.

«ЕС подталкивает нас к войне, ускоряя всеобщее перевооружение», — написал он.

До этого финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о перевооружении Евросоюза будет иметь негативные последствия из-за возможного ответа России. По его словам, Россия не представляет угрозы для Европы и хочет возобновить диалог, но в случае, если милитаризация Европы продолжится и будет сохранен прежний политический курс, Евросоюзу «придется винить себя в том, что он стал угрозой для России».

Ранее Дюпон-Эньян заявил, что ЕС нужно прекратить выделять деньги Украине.