Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Французский политик заявил, что Европа готовится к противостоянию с Россией

Global Look Press

Лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян выразил обеспокоенность по поводу милитаризации Евросоюза и подготовки к прямому столкновению с Россией. Об этом он заявил в социальной сети X.

Политик считает, что страны ЕС ведут активную подготовку к войне с РФ. В качестве примера он привел Германию, которая увеличивает численность армии до 270 тыс. человек и вводит ограничения свобод граждан под предлогом угрозы со стороны России.

«ЕС подталкивает нас к войне, ускоряя всеобщее перевооружение», — написал он.

До этого финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о перевооружении Евросоюза будет иметь негативные последствия из-за возможного ответа России. По его словам, Россия не представляет угрозы для Европы и хочет возобновить диалог, но в случае, если милитаризация Европы продолжится и будет сохранен прежний политический курс, Евросоюзу «придется винить себя в том, что он стал угрозой для России».

Ранее Дюпон-Эньян заявил, что ЕС нужно прекратить выделять деньги Украине.

 
Теперь вы знаете
Как ИИ может свести с ума и можно ли использовать его безопасно
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!