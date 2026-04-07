Осужденный на пожизненный срок экс-президент Южной Кореи сравнил себя с Иисусом

Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ель подвергся критике за пасхальное поздравление, в котором сравнил собственное положение со страданиями Иисуса Христа. Об этом сообщает газета The Independent.

«Воскресение Иисуса показало, что если мы преодолеем времена страданий, эта земля будет полностью восстановлена свободой и истиной. Даже если времена тяжелые, я молюсь, чтобы это пасхальное воскресенье стало временем для того, чтобы перенести страдания, сохранить надежду на спасение и возродиться как дети Божьи», — говорится в его обращении.

При этом критики и политические оппоненты раскритиковали пасхальное обращение, поскольку в нем Юн Сок Ёль представил себя как мученика, чем как злодея, говорится в тексте.

«Он проводит параллели между собой и Иисусом. Это звучит как абсурд. Верующие никогда бы не осмелились сказать такое», — заявил Ким Ин Кук, лидер продемократической группы «Ассоциация католических священников за справедливость».

Консервативная пресса также писала, что «похоже, бывший президент сейчас пребывает в заблуждении, мечтая о политическом возрождении, сравнивая свое заключение со страданиями Иисуса на кресте».

Юн Сок Ёль занимал свой пост с 2022 по 2025 годы. 14 декабря 2024 года его отстранили от должности в результате импичмента после того, как он ввел военное положение и направил войска в Национальное собрание, чтобы помешать законодателям проголосовать за отмену военного положения. Также сообщалось, что Юн Сок Ёль приказал задержать спикера парламента и лидеров правящей и оппозиционных партий.

Ранее экс-премьера Южной Кореи приговорили к 23 годам лишения свободы.

 
