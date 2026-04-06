В Совфеде назвали верный способ борьбы с диверсиями Украины в Европе

Победа России на Украине остановит диверсии Киева против энергетических объектов в тех странах Европы, которые продолжают сотрудничество с Москвой в энергетической сфере. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Они [власти Украины] пытаются заработать любой ценой. Они будут заниматься диверсиями, терактами, и это только начало. Огромное количество взрывчатки и оружия на руках этих бандитов. И Европа еще хлебнет немало, очищая свою территорию от таких банд. Как с этим бороться нам? Сначала надо победить. Это мы сделаем. Я уверен, в ближайшее время [в результате ] специальной военной операции наведем порядок на Украине. Вместо этого нацистского режима там появится правительство, которое будет относиться к России как минимум нейтрально, а еще лучше дружественно», — считает сенатор.

В свою очередь, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отметил «Газете.Ru», что России необходимо развивать сотрудничество на уровне спецслужб с Венгрией, Сербией и другими странами Европы, получающими энергоресурсы из РФ, в целях защиты энергетической инфраструктуры региона.

«Мы должны помогать в любом случае. Тем более, что там не страдает руководство стран, а страдают люди простые от того, что это все происходит. [Сотрудничество] нам выгодно, мы не скрываем. Это взаимовыгодное сотрудничество, которое Украина пытается нарушить. Конечно, должны спецслужбы [взаимодействовать с Венгрией и Сербией]», — подчеркнул парламентарий.

5 апреля сербский президент Александр Вучич в ходе телефонного разговора с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном сообщил об обнаружении мощного взрывного устройства и детонаторов для подрыва газовой инфраструктуры между Венгрией и Сербией.

Глава государства уточнил, что взрывчатку нашли в нескольких сотнях метров от трубопровода, по которому поставляют российский газ в Сербию и Венгрию. Он пообещал Орбану информировать его о дальнейшем ходе расследования.

