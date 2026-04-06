Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

В Совфеде назвали верный способ борьбы с диверсиями Украины в Европе

Сенатор Джабаров: победа РФ в СВО прекратит диверсии Киева на газовых объектах
Petr David Josek/AP

Победа России на Украине остановит диверсии Киева против энергетических объектов в тех странах Европы, которые продолжают сотрудничество с Москвой в энергетической сфере. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Они [власти Украины] пытаются заработать любой ценой. Они будут заниматься диверсиями, терактами, и это только начало. Огромное количество взрывчатки и оружия на руках этих бандитов. И Европа еще хлебнет немало, очищая свою территорию от таких банд. Как с этим бороться нам? Сначала надо победить. Это мы сделаем. Я уверен, в ближайшее время [в результате ] специальной военной операции наведем порядок на Украине. Вместо этого нацистского режима там появится правительство, которое будет относиться к России как минимум нейтрально, а еще лучше дружественно», — считает сенатор.

В свою очередь, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отметил «Газете.Ru», что России необходимо развивать сотрудничество на уровне спецслужб с Венгрией, Сербией и другими странами Европы, получающими энергоресурсы из РФ, в целях защиты энергетической инфраструктуры региона.

«Мы должны помогать в любом случае. Тем более, что там не страдает руководство стран, а страдают люди простые от того, что это все происходит. [Сотрудничество] нам выгодно, мы не скрываем. Это взаимовыгодное сотрудничество, которое Украина пытается нарушить. Конечно, должны спецслужбы [взаимодействовать с Венгрией и Сербией]», — подчеркнул парламентарий.

5 апреля сербский президент Александр Вучич в ходе телефонного разговора с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном сообщил об обнаружении мощного взрывного устройства и детонаторов для подрыва газовой инфраструктуры между Венгрией и Сербией.

Глава государства уточнил, что взрывчатку нашли в нескольких сотнях метров от трубопровода, по которому поставляют российский газ в Сербию и Венгрию. Он пообещал Орбану информировать его о дальнейшем ходе расследования.

Ранее глава МИД Венгрии прокомментировал инцидент со взрывчаткой у газопровода в Сербии.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
