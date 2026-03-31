Король ближневосточной страны отказал Нетаньяху во встрече

Kan: король Иордании Абдалла II не захотел встречаться с Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хотел провести переговоры с королем Иордании Абдаллой II, но тот отказался от встречи. Об этом пишет Kan со ссылкой на источники.

В материале утверждается, что канцелярия Нетаньяху направила в Амман предложение об организации встречи двух лидеров еще до начала американо-израильской операции против Тегерана. По словам источников, власти еврейского государства хотели использовать переговоры, чтобы показать США, что Израиль и Иордания «находятся в хороших отношениях».

Однако королевство ответило на запрос требованием дать разъяснения по ряду вопросов. Среди них — перспективы создания палестинского государства, предотвращение выселения жителей сектора Газа из анклава и устранение проблемы насилия со стороны еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан. Израиль проинформировал Иорданию о своей позиции по этим вопросам, но ответы не удовлетворили руководство страны.

«Было решено, что нет желания давать Нетаньяху политическое достижение в виде встречи с Абдаллой II и что дальнейшие связи с Израилем могут быть обеспечены через закулисные каналы в сфере безопасности», — отметили журналисты.

Один из источников добавил, что другой причиной отказа короля Иордании от встречи с премьер-министром Израиля стало закрытие мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Верующим запретили посещать религиозное учреждение на фоне конфликта еврейского государства и Ирана.

Ранее Нетаньяху заявил, что «половина пути» в войне против Ирана пройдена.

 
