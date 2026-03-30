Иран может нанести удар ракетами по собственной территории

Политолог Блохин: если США высадятся на острове Харк, Иран ударит прямо по нему
Иран может нанести удар по собственной нефтяной инфраструктуре на острое Харк, если США начнут там наземную военную операцию по высадке морпехов. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Константин Блохин.

«Этот остров [находится] в непосредственной близости от Ирана... И Иран может пойти даже на уничтожение собственной нефтяной инфраструктуры для того, чтобы она не досталась врагу, и для того, чтобы конкретно ликвидировать этих американских военнослужащих», — подчеркнул он.

Как отметил Блохин, иранские вооруженные силы могут сделать это с помощью ракетных обстрелов острова в случае высадки военных США.

«Захватить какую-то [территорию], районы Ирана без широкомасштабного вторжения – это просто невозможно», — подытожил американист.

Трамп заявил в интервью The Financial Times о желании «захватить» иранскую нефть. Он не исключил захват острова Харк, главного иранского нефтеэкспортного узла в северной части Персидского залива. Трамп считает, что у Исламской Республики нет сил на оборону острова, а США могли бы «очень легко» взять его под контроль.

Ранее США пообещали «новый Вьетнам» после переброски морпехов на Ближний Восток.

 
Разметки на дороге не было видно, но пришел штраф? Как доказать, что вы не нарушали
