Политолог оценил слова Трампа о предложении стать аятоллой

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал недавнее заявление президента США Дональда Трампа о том, что Иран предложил ему стать аятоллой.

По мнению эксперта, американский лидер подобными высказываниями «играет юродивого на публике», однако его поступки достаточно рациональны. Несмотря на то, что он совершил фальстарт с Ираном, вопрос, потерял он больше или приобрел, остается открытым, считает Пинчук.

«Трамп не какой-то безумный король, который выходит на балкон без подштанников по утрам, выкрикивает какой-то бред смешной, и все радуются, какой у нас смешной и самобытный император. Нет, за ним стоит огромная армия расчетливых и циничных, сверхциничных акул, которые с его помощью и участием решают большие задачи, в том числе и задачи на Ближнем Востоке», — сказал политолог.

Речь, в том числе, идет о нефтяном обескровливании Европы, а значит повышении зависимости от Вашингтона, переносе промышленных предприятий из Европы в США, отметил Пинчук.

Накануне Трамп заявил, что «от страха никто не хочет быть лидером Ирана». По словам главы Белого дома, Тегеран предложил ему стать следующим верховным лидером Исламской Республики. Однако он отказался.

