Эксперт: России не интересно обсуждать с США новые виды вооружений

Военный эксперт, журналист Александр Артамонов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал намерение США обсуждать с Россией новые виды ядерного оружия. По его мнению, Москве нечего обсуждать с Вашингтоном по этой теме.

«Потому что США обычно обсуждают то, что они сами не в состоянии сделать с целью замедлить любыми путями, вывести из оборота. «Буревестник» вообще относился к тем видам вооружения, которые они хотели едва ли не на законодательном уровне запретить всему мировому сообществу в силу того, что сами производить подобное они не умеют, не могут», — сказал Артамонов.

У США нет ракет неограниченного радиуса действия, напомнил он.

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената, заявил, что «экзотические системы» ядерных вооружений вызывают обеспокоенность. По его словам, такими системами являются, в том числе, крылатая ракета «Буревестник» и подводный беспилотный аппарат «Посейдон».

Он выразил уверенность, что прямой разговор с россиянами на эти темы состоится.

