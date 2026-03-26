ЛДПР требует проверки Минздрава Забайкалья после смерти новорожденной

ЛДПР требует проверки министерства здравоохранения Забайкалья после того, как региональное ведомство назвало «фейком» слова матери о смерти новорожденной девочки в Чите. Об этом «Газете.Ru» заявила пресс-секретарь лидера ЛДПР Элеонора Кавшар.

«В Чите умерла новорожденная девочка. Вскрытие показало пролом черепа, раны и гематомы по всему телу. СК возбудил дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Но позиция регионального Минздрава в СМИ — информация не соответствует действительности», — подчеркнула она.

Кавшар возмутилась тем, что региональные чиновники «просто назвали позицию мамы фейком», вместо того, чтобы проявить человечность по отношению к убитой горем матери.

«Этот инцидент требует не просто местной проверки — он требует федерального расследования.. В Забайкалье копятся жалобы на медицину: на роддома, на помощь в селах, на отношение к пациентам. Даже врачи жалуются — а значит, система не работает», — заявила она.

Кавшар добавила, что из-за происшествия в Чите она обратится к лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому, поскольку считает необходимым для федерального Минздрава и прокуратуры взять на контроль эту ситуацию.

«Мои соболезнования маме девочки. Потерять ребенка — самое страшное, что может случиться. Но важно не оставлять это без внимания. Мы будем инициировать проверку ситуации в регионе федеральным Минздравом. Потому что жизни детей — это не то, что можно закрывать фразой «не соответствует»», — сказала она.

25 марта жительница Забайкальского края обвинила врачей краевой клинической больницы (ККБ) в смерти ее новорожденной дочери.

