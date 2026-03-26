Писториус намекнул на участие ФРГ в операции в Ормузском проливе

Министр обороны Германии Борис Писториус допустил участие вооруженных сил ФРГ в потенциальной операции по обеспечению безопасности Ормузского пролива. Об этом сообщает Der Spiegel.

«Если мы достигнем соглашения о прекращении огня, мы обсудим любое развертывание войск для обеспечения мира, в частности, для обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе», — сказал Писториус.

Однако он подчеркнул, что Берлин не будет втянут в войну против Ирана, которую ведут Израиль и США. По его словам, консультации были проведены заранее, и «это не война Германии». ФРГ не хочет быть втянутой в конфликт, заверил министр.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран предпринял шаги, включающие ракетные и беспилотные удары по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке, расположенным в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Также иранской стороной был заблокирован Ормузский пролив, через который проходит около 30% мировых морских поставок нефти. Эти события привели к резкому росту цен на нефть, достигших четырехлетнего пика.

Ранее в конгрессе США заявили, что Трамп «не начинал войну» в Иране.