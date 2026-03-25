Молдавия намерена потребовать от России «компенсации» за «ущерб»

Премьер Мунтяну: Молдавия будет требовать от России компенсации за ущерб
Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну заявил, что Кишинев будет требовать от России некие компенсации за нанесенный ущерб, даже если этот процесс будет длительным и связанным с судебными процедурами. Об этом сообщает TV8.

«Мы собираем все счета, их не забудут, и мы обязательно заставим их оплатить. Проблема в том, что это отнимает очень много времени из-за судебных разбирательств. Мы собираем доказательства и сделаем все, чтобы виновные в этих преступлениях были привлечены к ответственности, а нанесенный нашей стране ущерб был возмещен», – сказал Мунтяну.

24 марта Минэнерго республики сообщило, что в Молдавии отключена линия электропередачи Исакча — Вулканешты.

В ведомстве объяснили причину отключения недавними атаками на энергетическую инфраструктуру на юге Украины. В настоящий момент работают бригады трех операторов систем передачи. В течение нескольких часов будут проводиться проверки.

Линия электропередачи (ЛЭП) Исакча — Вулканешты связывает Молдавию с Румынией.

Ранее сообщалось, что в Молдавии могут ввести режим ЧП в энергетике.

 
