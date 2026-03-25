Китай направил протест Японии в связи со вторжением военного в посольство

Китай направил протест японской стороне в связи с вторжением на территорию посольства КНР в Токио. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, его слова приводятся на сайте китайского дипведомства.

Инцидент произошел утром 24 марта. Мужчина, выдававший себя за действующего офицера Сил самообороны Японии, перелез через ограду и ворвался в здание посольства Китая в Токио. Неизвестный угрожал дипломатам расправой «во имя Бога». В ведомстве отметили, что злоумышленник при этом признавал незаконность своих действий.

Как пишет ТАСС, генеральный секретарь японского кабмина Минору Кихара выразил крайнее сожаление в связи со случившимся. Японская полиция задержала нарушителя. По версии следствия, он проник на территорию китайского посольства, перепрыгнув через забор с соседнего здания.

Подозреваемым оказался 23-летний лейтенант сухопутных Сил самообороны Японии. Отмечается, что он вступил в ряды Сил самообороны только в этом месяце и приписан к гарнизону на юго-западе страны.

