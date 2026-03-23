Лавров созвонился с главой МИД Ирана

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Как сообщается на сайте российского дипведомства, беседа состоялась по инициативе иранской стороны.

По данным МИД РФ, стороны обсудили ситуацию в зоне Персидского залива. Лавров в ходе разговора с Аракчи указал на неприемлемость американо-израильских ударов по ядерной инфраструктуре Ирана, включая атомную электростанцию (АЭС) «Бушер». Глава российского МИД обратил внимание, что такие действия грозят катастрофическими экологическими последствиями для всех стран в регионе.

Кроме того, стороны выразили обеспокоенность из-за распространения конфликта на каспийскую акваторию. Лавров заявил о необходимости незамедлительного прекращения боевых действий и урегулирования конфликта с учетом интересов всех сторон, но прежде всего Ирана. Министр подчеркнул, что такой позиции Россия будет придерживаться на Совете Безопасности ООН.

В завершении разговора Аракчи поблагодарил российские власти за дипломатическую и иную поддержку Ирану, включая поставки гуманитарной помощи.

До этого президент РФ Владимир Путин пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания. Глава государства подчеркнул, что Россия остается верным другом и надежным партнером Ирана в нынешнее тяжелое время.

Ранее Путин поздравил с Наврузом руководство Ирана.