ЛДПР намерена бороться со сменой фамилий кандидатов в депутаты

ЛДПР предложила ужесточить требования для сменивших ФИО кандидатов на выборах
ЛДПР выступила с инициативой расширить требования по раскрытию информации о смене ФИО кандидатами перед выборами, а также увеличить срок, в течение которого прежние данные кандидата должны указываться в бюллетене. Об этом заявил «Газете.Ru» лидер фракции Леонид Слуцкий, ЛДПР подготовит и внесет соответствующие законопроекты в Госдуму.

По словам Слуцкого, сегодня законодательство о выборах оставляет «лазейки для разного рода сомнительных схем для обеления репутации» политиков.

Речь идет о том, что некоторые кандидаты накануне выборов без препятствий меняют фамилии, имена, отчества, чем фактически «обнуляют» свою политическую биографию, вводя избирателя в заблуждение, указал парламентарий. Слуцкий подчеркнул, что ЛДПР считает такие практики недопустимыми.

«Мы предлагаем расширить требования по раскрытию информации о смене ФИО и увеличить срок, в течение которого прежние данные кандидата должны указываться в бюллетене. Человек не должен иметь возможности «переобуться» перед выборами, чтобы скрыть свое прошлое», — сказал лидер ЛДПР.

Он добавил, что любые попытки «спрятаться за сменой фамилии» и скрыть тем самым «реальные данные» кандидатом подрывают доверие граждан ко всему институту выборов.

«Наша позиция проста: избиратель имеет право знать, за кого он голосует», — сказал Слуцкий.

Как отмечается в справке ЛДПР по готовящемуся законопроекту, сейчас по закону есть определенные требования к раскрытию информации о смене кандидатами ФИО, однако законодательство не содержит ограничений на совершение таких действий в период, непосредственно предшествующий выдвижению.

ЛДПР предлагает распространить требование о представлении документов, подтверждающих смену ФИО, на кандидатов, включенных в списки, выдвинутые политическими партиями.

Кроме того, инициатива подразумевает увеличения срока, в течение которого сведения о прежних ФИО кандидата подлежат обязательному указанию в избирательном бюллетене, с одного года до трех лет, предшествующих дню официального опубликования решения о назначении выборов.

«Реализация указанных предложений позволит повысить уровень информированности избирателей о личности кандидатов, исключить возможность сокрытия или маскировки сведений о предыдущем участии в выборах, а также будет способствовать укреплению доверия граждан к избирательному процессу в целом», — говорится в документе.

В апреле прошлого года руководитель фракции партии «Новые люди» (НЛ) в заксобрании Свердловской области Рант Агаджанян поменял фамилию.

Ранее ЛДПР предложила изменить схему уплаты НДФЛ для малого бизнеса.

 
