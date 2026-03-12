Президент Чехии оценил возможность закупки российской нефти на фоне кризиса

Чехия не намерена возвращаться к закупкам энергоносителей из России ни при каких обстоятельствах, даже на фоне резкого роста цен на мировых рынках. Об этом заявил президент страны Петр Павел в ходе визита в Вильнюс, передает LRT.

По словам чешского лидера, Прага уже значительно сократила свою зависимость от российских энергетических источников и сейчас полностью полагается на поставки с западного и южного направлений.

«Этого вполне достаточно для удовлетворения наших потребностей», — заверил он журналистов на пресс-конференции, в которой участвовал вместе с литовским коллегой Гитанасом Науседой.

Павел также отметил, что возобновить прерванные поставки технически невозможно, и вопрос о пересмотре отказа от них даже не обсуждается.

Последний раз главы Литвы и Чехии обменивались двусторонними визитами 20 лет назад, когда чешским президентом был Вацлав Клаус. Петр Павел бывал в республике неоднократно — например, на саммите «Инициативы трех морей» в апреле 2024 года или в июне прошлого года, когда Вильнюс принимал саммит «Бухарестской девятки» и скандинавский саммит.

Визит президента Чехии завершится завтра — после того как он примет участие в литовско-чешском бизнес-форуме и посетит военную базу в Рукле, где дислоцированы подразделения стран-союзников НАТО.

Ранее на Западе заметили рекордное истощение европейских запасов газа.