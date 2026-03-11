В Госдуме рассказали, как ЕС пытается откупиться от Зеленского

Награждение президента Украины Владимира Зеленского главным орденом Европейского союза «За заслуги» выглядит как попытка откупиться. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«В Евросоюзе просто хотят откупиться от Зеленского. Вместо вступления Украины в ЕС, президенту выдают орден, чтобы на какое-то время он забыл о том, что в Брюсселе не хотят обсуждать», — допустила депутат.

Она отметила, что в глазах жителей Евросоюза награждение украинского президента орденом за продвижение демократических ценностей не вызывает вопросов.

«Европейцам постоянно твердят о том, как Украина защищает демократические ценности и всячески стремится стать похожей на Европу. Так что в этом плане никакого противоречия, скорее всего, никто не увидит, даже несмотря на все коррупционные скандалы», — заключила Журова.

Президент Украины Владимир Зеленский стал лауреатом главного ордена Европейского союза «За заслуги». Издание Politico сообщило, что награда вручается впервые Европейским парламентом и предназначена для тех, кто сделал значительный вклад в продвижение европейских ценностей.

Помимо Зеленского, высшую награду — «Выдающийся член ордена» — получили бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Польши Лех Валенса. Вторым уровнем — «Почетный член ордена» — отметили президента Молдовы Майю Санду, госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина и бывшего президента Финляндии Саули Ниинистё.

Ранее в Венгрии заявили, что Украина финансирует венгерскую оппозицию.