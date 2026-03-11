Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Политика

В Госдуме рассказали, как ЕС пытается откупиться от Зеленского

Депутат Журова: вместо вступления Украины в ЕС Зеленский получил орден
Liesa Johannssen/Reuters

Награждение президента Украины Владимира Зеленского главным орденом Европейского союза «За заслуги» выглядит как попытка откупиться. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«В Евросоюзе просто хотят откупиться от Зеленского. Вместо вступления Украины в ЕС, президенту выдают орден, чтобы на какое-то время он забыл о том, что в Брюсселе не хотят обсуждать», — допустила депутат.

Она отметила, что в глазах жителей Евросоюза награждение украинского президента орденом за продвижение демократических ценностей не вызывает вопросов.

«Европейцам постоянно твердят о том, как Украина защищает демократические ценности и всячески стремится стать похожей на Европу. Так что в этом плане никакого противоречия, скорее всего, никто не увидит, даже несмотря на все коррупционные скандалы», — заключила Журова.

Президент Украины Владимир Зеленский стал лауреатом главного ордена Европейского союза «За заслуги». Издание Politico сообщило, что награда вручается впервые Европейским парламентом и предназначена для тех, кто сделал значительный вклад в продвижение европейских ценностей.

Помимо Зеленского, высшую награду — «Выдающийся член ордена» — получили бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Польши Лех Валенса. Вторым уровнем — «Почетный член ордена» — отметили президента Молдовы Майю Санду, госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина и бывшего президента Финляндии Саули Ниинистё.

Ранее в Венгрии заявили, что Украина финансирует венгерскую оппозицию.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!