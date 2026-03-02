Размер шрифта
В Минобороны России заявили о росте численности войск НАТО в Прибалтике

Минобороны РФ: численность войск НАТО в Прибалтике с 2022 года выросла вдвое
С февраля 2022 года численность войск стран-членов НАТО в Прибалтике выросла почти вдвое. Об этом заявил первый заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России генерал-майор Евгений Ильин в ходе расширенного заседания комитета Совета Федерации РФ по международным делам, передает РИА Новости.

«С февраля 2022 года численность натовских коалиционных сил в Литве, Латвии, Польше и Эстонии выросла почти в два раза и сегодня составляет около 22 тысяч военнослужащих», — сказал первый замначальника управления.

Ильин добавил, что ежегодно в регионе проводятся до 40 мероприятий по оперативной и боевой подготовке. По его словам, подобные события носят антироссийскую направленность.

В феврале генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс нанесет «сокрушительный» удар по России в случае попытки блокировки Сувалкского коридора — стратегического участка на границе Польши и Литвы между Белоруссией и Калининградской областью. Его заявление прозвучало на фоне публикации The Wall Street Journal о проведенной военными экспертами симуляции конфликта, в которой Россия за несколько дней завоевала Прибалтику. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Прибалтике выступили за возобновление диалога с Россией.

 
