Политика

Эксперт раскрыл, сможет ли Россия противостоять новым американским «убийцам» ПВО

Военэксперт Евсеев: ракета-убийца ПВО PrSM не представит проблем для ВС России
Jao'Torey Johnson/U.S. Air Force/AP

Сообщения о новой американской ракете Precision Strike Missile (PrSM), которую США применили против Ирана, говорят о том, что Штаты пиарятся на применении систем против более слабого противника. При этом PrSM может действительно оказаться эффективной на поле боя из-за дальности полета в 500 км. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Владимир Евсеев.

По его словам, в случае применения таких ракет против России у армии РФ не возникнет серьезных проблем.

«Скорее всего, речь идет о противорадиолокационных ракетах, то есть о ракетах, которые поражают именно системы наведения зенитно ракетных комплексов, то есть радиолокационные станции. Я думаю, что, скорее всего, вот об этом идет разговор. В России проблем с этим серьезных нет», — подчеркнул он.

Против Ирана ракета PrSM может оказаться эффективной, поскольку США превосходят его в военно-технических средствах ведения войны, отметил Евсеев.

«Не думаю, что эти ракеты нельзя сбивать. Дальность стрельбы больше <...> У нас же нет проблемы на поле боя на Украине с тем, чтобы защищать собственный зенитно ракетный комплекс. Речь просто идет о том, что США пытаются сейчас распиарить некую систему, которая применялась против противника, который технологически намного слабее», — подытожил он.

Как сообщил портал The War Zone, Соединенные Штаты в ходе конфликта в Иране впервые опробовали новейшую ракету Precision Strike Missile. Данное оружие также называют «убийцей» систем противовоздушной обороны.

Ранее Трамп отверг идею переговоров с Ираном.

 
