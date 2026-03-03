В Госдуме словами «под таблетками» отреагировали на дразнивший ВС России джип ВСУ

Случай с дрифтом джипа ВСУ под Красноармейском мог быть частью стратегии украинской армии по обнаружению огневых точек ВС России. Не исключено также, что военные ВСУ были «под таблетками», поэтому и выехали дрифтовать в зону действия российских дронов. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Я думаю, они пытались засечь наши огневые точки, с которых идет работа. Они по большей части мобильные и трудно [засечь], если с одной точки ведется огонь, то тут же потом это оружие перемещается в другое место и так далее. Я думаю, они вышли подразнить, чтобы показать свою смелость. Может быть, под таблетками под химическими», — отметил парламентарий.

Если ВСУ таким образом пытались засечь российские огневые позиции, то это может говорить о нехватке разведывательных БПЛА в распоряжении украинской армии, добавил Колесник.

«Это далеко не новая тактика для мирового боевого опыта, но это такой уже сигнал: идут на любые жертвы, лишь бы противостоять нашим войскам», — сказал он.

3 марта агентство ТАСС сообщало о том, что российские операторы БПЛА уничтожили группу украинских военнослужащих, которые дрифтовали на джипе в поле неподалеку от Красноармейска.

