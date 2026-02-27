Размер шрифта
Дмитриев отреагировал на показания Клинтона по делу Эпштейна снимком с ироничной подписью

Дмитриев иронично прокомментировал контакты Билла Клинтона с Эпштейном
U.S. Justice Department/Reuters

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ (Российского фонда прямых инвестиций) Кирилл Дмитриев в соцсети X прокомментировал заявление экс-президента США Билла Клинтона, говорившего о непричастности к преступлениям финансиста Джеффри Эпштейна.

Спецпредставитель российского лидера опубликовал фотографию американского политика, который сидит в кресле, обнимая за бедра неизвестную молодую девушку. Ее лицо в файлах Эпштейна закрывает черный квадрат.

«На самом деле, это семейная фотография, на которой Хиллари (Клинтон, супруга Билла Клинтона. — «Газета.Ru») изображена в парике на этом затемненном снимке», — написал Дмитриев.

Кто такой Джеффри Эпштейн

Американский мультимиллионер Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет.

Финансист был арестован в Нью-Йорке в начале июля 2019 года. Он не признал своей вины в преступлениях, но у следствия было достаточно улик, чтобы это не имело никакого значения. Полицейские нашли свидетельства того, что его услугами как сутенера пользовались самые влиятельные люди США. В августе Эпштейна нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

В декабре прошлого года американский минюст опубликовал часть материалов дела Эпштейна. Всего насчитывается около 3 965 файлов, большинство из них — фотографии. Среди них были снимки Клинтона в обнимку девушками. На одном из кадров экс-президент позирует с молодой женщиной в компании музыканта Майкла Джексона, а также певицы и актрисы Дайаны Росс. На другом фото Клинтон и фронтмен группы The Rolling Stones Мик Джаггер вместе обнимают девушку в ресторане. Кроме того, были опубликованы снимки, где экс-глава Белого дома находится с девушками наедине.

Во всех случаях лица предполагаемых жертв скрыты. Также минюст показал фото Клинтона в джакузи с человеком, личность и пол которого невозможно установить. При этом пресс-секретарь ведомства Гейтс Макгэвик заявил, что речь идет об одной из жертв по делу Эпштейна. На этом снимке экс-президент откинулся на бортик бассейна, положив руки за голову.

Ранее Билл Гейтс признался в супружеской измене с русскими женщинами.

 
