Бывший-премьер Британии будет консультировать Зеленского по экономическим вопросам

Independent: Сунак принял предложение Зеленского стать советником по экономике
Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак вошел в международный консультативный совет президента Украины Владимира Зеленского по экономическому восстановлению республики. Об этом сообщила газета The Independent. со ссылкой на документы, обнародованные советником по министерским стандартам.

«Бывший премьер-министр приступил к неоплачиваемой работе в составе международного консультативного совета президента Владимира Зеленского по экономическому обновлению Украины», — говорится в материале.

Ожидается, что консультативный совет сформирует группу экспертов, которые будут консультировать Зеленского и его экономического советника, бывшего заместителя премьер-министра Канады Христю Фриланд.

Сунак заявил, что рад присоединиться к этому совету. Он выразил уверенность, что Украина, которая обладает человеческими и природными ресурсами, может стать одной из самых динамично развивающихся экономик Европы.

Ранее Зеленский рассказал о планах Трампа по мирному соглашению Украины и РФ.

 
