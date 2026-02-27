Размер шрифта
Telegram обвинили в сотрудничестве с СБУ

Медведчук обвинил Telegram в сотрудничестве со службой безопасности Украины
РИА Новости

Бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и председатель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук публично обвинил администрацию Telegram в сотрудничестве с СБУ. Об этом он написал в своей статье, размещенной на сайте «Другая Украина».

Политик утверждает, что СБУ при поддержке Telegram проводит противозаконные операции. По его словам, на Украине информация, полученная из Telegram, может стать поводом для необоснованного лишения свободы.

«СБУ давно установила тесное сотрудничество с администрацией мессенджера Telegram и преступно проводит спецоперации против интересов пользователей», — говорится в статье.

В связи с этим он призвал основателя мессенджера Павла Дурова оказать содействие России в защите пользователей, особенно в свете использования Telegram террористическими группами.

17 февраля Telegram-канал Baza со ссылкой на источники сообщил, что Telegram в России будет полностью заблокирован с 1 апреля.

Ранее ФСБ России начала расследование в отношении Павла Дурова по подозрению в содействии терроризму.

 
