ЛДПР призвала Минцифры запретить продажу аккаунтов в Max для подтверждения возраста

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился в Минцифры с требованием заблокировать продажу аккаунтов в мессенджере Max, поскольку они используются несовершеннолетними для «подтверждения» возраста в магазинах. Такую практику заметила Молодежная организации ЛДПР, рассказал «Газете.Ru» ее куратор Дмитрий Шатунов.

«На днях мы узнали новость о том, что в Интернете начали продавать аккаунты в мессенджере Max для подтверждения возраста при покупке табачных изделий, алкоголя и энергетиков. Мошенники в открытую продают аккаунты, привязанные к данным реальных людей. А любой купивший такой аккаунт за стоимость от 1000 до 4000 рублей получает приоритет доступа к товарам 18+», — подчеркнул он.

Шатунов рассказал, что Молодежная организация ЛДПР провела эксперимент с покупкой таких товаров с помощью подтверждения возраста через Max.

«Как это работает? Покупаешь аккаунт, заходишь в Max, привязываешь его к Госуслугам, получая от мошенника код, и уже на кассе подтверждаешь возраст через QR-код», — пояснил Шатунов.

Слуцкий получил соответствующую информацию от Молодежной организации партии и направил официальный запрос к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву. Документ есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Слуцкий подчеркнул, что продажа аккаунтов в Max дискредитирует саму идею создания отечественного защищенного мессенджера.

«Противоправная деятельность по продаже аккаунтов позволяет мошенникам извлекать коммерческую выгоду, используя уязвимости цифровых сервисов, и создает прямую угрозу здоровью подрастающего поколения. Кроме того, подобные схемы наносят репутационный ущерб национальному мессенджеру Max, в развитие которого были вложены значительные государственные средства, и нивелируют его ключевое предназначение как безопасной и защищенной отечественной платформы», — говорится в обращении парламентария.

ЛДПР настаивает на срочной проверке всех фактов продажи аккаунтов и требует принять меры по защите верификации покупателей на кассах самообслуживания. В ЛДПР убеждены, что здоровье молодежи не должно становиться разменной монетой в руках мошенников, а государственные цифровые сервисы обязаны быть безопасными от и до.

В конце февраля Минэкономразвития России сообщило о том, что в мессенджере Max появятся анкеты для заселения в отель.

