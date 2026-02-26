Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Американский полковник признал невозможность победы над Россией

Полковник Макгрегор призвал Запад признать невозможность победы над Россией
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Западу следует прислушаться к словам президента России Владимира Путина о непобедимости его страны. Об этом заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube.

По его словам, Россию невозможно победить, а западные страны отказываются в это верить.

«Это также не отражает волю американского народа. Я не думаю, что у большинства европейцев есть к этому хоть малейший интерес», — высказал мнение Макгрегор.

Полковник также высказал мнение, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует отказаться от власти, чтобы завершить конфликт. По его словам, сегодня на Западной Украине много свидетельств того, что люди готовы закончить конфликт с Россиее, и пока Зеленский и его окружение не уйдут, ничего не изменится.

24 февраля Путин, выступая на заседании коллегии Федеральной службы безопасности заявил, что у противника не получается нанести Российской Федерации стратегическое поражение. Президент добавил, что разжигатели конфликта сами доведут себя до крайней точки, о чем позже пожалеют.

Ранее политолог обвинил президента Украины в бесчеловечном отношении к народу из-за продолжения конфликта.

 
Теперь вы знаете
Женщины, которых Билл Гейтс соблазнял за спиной у жены: от русской ядерщицы до «девушек Эпштейна»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!