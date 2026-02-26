Западу следует прислушаться к словам президента России Владимира Путина о непобедимости его страны. Об этом заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube.

По его словам, Россию невозможно победить, а западные страны отказываются в это верить.

«Это также не отражает волю американского народа. Я не думаю, что у большинства европейцев есть к этому хоть малейший интерес», — высказал мнение Макгрегор.

Полковник также высказал мнение, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует отказаться от власти, чтобы завершить конфликт. По его словам, сегодня на Западной Украине много свидетельств того, что люди готовы закончить конфликт с Россиее, и пока Зеленский и его окружение не уйдут, ничего не изменится.

24 февраля Путин, выступая на заседании коллегии Федеральной службы безопасности заявил, что у противника не получается нанести Российской Федерации стратегическое поражение. Президент добавил, что разжигатели конфликта сами доведут себя до крайней точки, о чем позже пожалеют.

Ранее политолог обвинил президента Украины в бесчеловечном отношении к народу из-за продолжения конфликта.