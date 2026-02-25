Минюст США не опубликовал часть протоколов по делу Эпштейна

Министерство юстиции США не опубликовало десятки протоколов допроса свидетелей по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что в списке улик значится около 325 протоколов Федерального бюро расследований (ФБР), однако примерно четверть из них — 90 протоколов — не были опубликованы на сайте Минюста.

Член комитета Палаты представителей Конгресса США по надзору и подотчетности Роберт Гарсия заявил, что одна из пострадавших выдвинула серьезные обвинения в адрес президента Дональда Трампа. Однако, по словам Гарсии, часть документов отсутствует, и у ведомства нет к ним доступа.

15 февраля Минюст США завершил публикацию файлов по делу Эпштейна. Генпрокурор назвала 300 имен знаменитостей, чьи имена встречаются в документах расследования. Среди них Дональд Трамп, Обамы и Клинтоны, Билл Гейтс и Илон Маск, Курт Кобейн и Ким Кардашьян. В Минюсте подчеркивают, что упоминание в списке не означает обвинения или установления противоправных действий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Джеффри Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее в США подтвердили согласие Клинтонов дать показания по делу Эпштейна.