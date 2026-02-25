Размер шрифта
В России раскрыли, что будет с Украиной после демарша США

Аналитик Дудаков: США могут усилить давление на Украину после демарша
Mariam Zuhaib/AP

Дипломатический демарш США в адрес Украины из-за ударов ВСУ по нефтяной инфраструктуре в районе Новороссийска, в ходе которых пострадали интересы американского капитала, пока остаются «публичным давлением», однако стоит ждать усиления давления Штатов на Киев. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

«Пока все-таки, я так понимаю, ограничиваются вот такой кампанией публичного давления, если она ни к чему не приведет, тогда я думаю, что будут уже более жесткие методы применять», — подчеркнул он.

Дудаков напомнил, что у США есть целый спектр возможностей для давления на Киев. Это и антикоррупционный трек, и возможность перекрыть разведданные, которые используют ВСУ для организации «любых нападений и атак».

На фоне произошедших ударов Украины по объектам в Черном море и приближения выборов в конгресс США президенту Дональду Трампу, указал политолог, просто необходимо показать определенный результат в переговорном процессе по Украине.

«Стоит ждать дальнейшего усиления давления на Киев, тем более, что Трамп сам понимает то, что дедлайны его поджимают уже вполне реальные, а не абстрактные. Там остается всего лишь восемь месяцев до выборов в конгресс», — подытожил Дудаков.

Госдеп США направил Киеву дипломатический демарш после ударов ВСУ по нефтяной инфраструктуре в районе Новороссийска. По словам посла Украины в Вашингтоне Ольги Стефанишиной, в ноте говорилось, что удары затронули интересы американских компаний, связанных с экспортом нефти через Казахстан. Речь идет о повреждении терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море.

