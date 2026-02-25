Размер шрифта
Совфед направит Германии обращение о проведении парламентского расследования

Косачев: в ФРГ должны расследовать предполагаемую передачу Киеву ядерного оружия
Илья Питалев/РИА Новости

Заместитель председателя Совета Федерации, сенатор Константин Косачев заявил, что Совет федерации направит Германии обращение о проведении парламентского расследования в связи с предполагаемой передачей Киеву ядерного оружия. Об этом сообщает ТАСС.

»Берлин — безъядерная держава, и это означает, что Германии отводилась какая-то особая роль, может быть, спонсора, организатора, передаточного звена, какой-то структуры прикрытия. И это означает, что у Германии есть и своя доля информации о происходящем, и своя доля ответственности за происходящее, раз уж это не стало достоянием гласности», — поделился Косачев.

Он добавил, что контакты, видимо, шли на уровне высших государственных деятелей Великобритании, Франции и Германии, и участие Германии должно стать предметом парламентского расследования, также, как в двух других странах.

25 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украине для вступления в Евросоюз не хватает только ядерного оружия, «тогда все встанет на свои места».

По ее мнению, если Украина получит ядерное оружие, то она утратит какие-либо границы страха перед законом. Захарова отметила, что в этом случае украинские власти уже начнут не просить и требовать оружие для ВСУ, а «просто впрямую нацеливать и подкладывать под двери ЕСовских институций и включать обратный отсчет». Захарова добавила, что ЕС не понимает, что создал монстра в лице Украины, который «сожрет их первыми».

Ранее экс-премьер Украины заявил, что Киев применит ядерное оружие сразу, как только оно попадет в руки.

 
