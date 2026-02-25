Страны Евросоюза пытались убедить американское руководство в опасности размещения ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии, чтобы получить от Вашингтона дополнительную защиту. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев.

«Страны ЕС, которые в свое время инициировали вал публикаций в СМИ о том, как опасно размещение «Орешника» в Белоруссии, делали это для того, чтобы вызвать опасения у Вашингтона и получить дополнительную защиту. Однако «Орешник» никоим образом не угрожает безопасности США, если не брать в расчет военные базы в Европе. «Орешник» — это проблема исключительно европейцев, но у них нет никаких рычагов давления на Россию», — пояснил политолог.

Он отметил, что европейцы на протяжении долгого времени пытаются поссорить Россию и Белоруссию и привлекают к этому Соединенные Штаты, у которых больше шансов сделать это.

«Евросоюз давно хочет поссорить Москву и Минск, Трамп тоже пытался это делать, но в своей манере, по бизнес-модели, предлагая всякие контракты и налаживая контакты с Минском. Пока что никаких успехов они не достигли. У нас есть союзное государство, и в рамках договоренностей, Россия может развернуть свои военные комплексы на территории Белоруссии», —заключил Евсеев.

Польша, Украина и страны Прибалтики пытались сорвать размещение ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии. Об этом сообщило агентство РИА Новости. По информации собеседника агентства, страны пытались использовать белорусскую оппозицию, и вызвать у администрации президента США Дональда Трампа негативную реакцию в отношении России и Белоруссии.

