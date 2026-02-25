Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

В России рассказали, как страны Евросоюза пугали США «Орешником»

Политолог Евсеев: ЕС придумал угрозу «Орешника» в Белоруссии, чтобы получить защиту США
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Страны Евросоюза пытались убедить американское руководство в опасности размещения ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии, чтобы получить от Вашингтона дополнительную защиту. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев.

«Страны ЕС, которые в свое время инициировали вал публикаций в СМИ о том, как опасно размещение «Орешника» в Белоруссии, делали это для того, чтобы вызвать опасения у Вашингтона и получить дополнительную защиту. Однако «Орешник» никоим образом не угрожает безопасности США, если не брать в расчет военные базы в Европе. «Орешник» — это проблема исключительно европейцев, но у них нет никаких рычагов давления на Россию», — пояснил политолог.

Он отметил, что европейцы на протяжении долгого времени пытаются поссорить Россию и Белоруссию и привлекают к этому Соединенные Штаты, у которых больше шансов сделать это.

«Евросоюз давно хочет поссорить Москву и Минск, Трамп тоже пытался это делать, но в своей манере, по бизнес-модели, предлагая всякие контракты и налаживая контакты с Минском. Пока что никаких успехов они не достигли. У нас есть союзное государство, и в рамках договоренностей, Россия может развернуть свои военные комплексы на территории Белоруссии», —заключил Евсеев.

Польша, Украина и страны Прибалтики пытались сорвать размещение ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии. Об этом сообщило агентство РИА Новости. По информации собеседника агентства, страны пытались использовать белорусскую оппозицию, и вызвать у администрации президента США Дональда Трампа негативную реакцию в отношении России и Белоруссии.

Ранее генерал развеял распространенный миф об «Орешнике».

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!