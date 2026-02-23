Размер шрифта
Премьер Литвы рассказала, что угрожает национальной безопасности страны

Премьер Ругинене: нацбезопасности Литвы угрожает демографический кризис
Alfredas Pliadis/XinHua/Global Look Press

Премьер Литвы Инга Ругинене рассказала The Times, что демографический кризис является угрозой национальной безопасности страны.

По словам Ругинене, в правительстве Литвы очень серьезно относятся к снижению численности населения страны.

«В настоящее время рождаемость — наибольшая причина для беспокойства», — отметила премьер.

Она уточнила, что в последние годы поток возвращающейся миграции превысил эмиграцию. Кроме того, «материальные стимулы» рождаемости (до €1,5 тысяч за одного ребенка в некоторых районах страны) не работают должным образом.

Ругинене добавила, что планирует сосредоточиться на жилищном вопросе и попытается изменить культурное отношение к воспитанию детей.

До этого заместитель директора по научной работе украинского Института демографии и исследований качества жизни Александр Гладун рассказывал, что низкая рождаемость и масштабная миграция приводит к ежегодному сокращению населения Украины более чем на 1 млн человек.

Он добавил, что если усреднить данные по миграции через западную границу Украины, то ежегодное сокращение составляет 830 тыс. человек.

Ранее депутат Рады Гетманцев назвал демографическую ситуацию на Украине тяжелой и спрогнозировал выезд 200 тыс. человек в 2026 году.
 
