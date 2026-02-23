Имидж и репутация оппозиционных партий и их лидеров в Грузии равняется нулю. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости.

По его словам, представители оппозиции сами довели себя до такого состояния, в частности, посредством саботажа и отказа от работы в парламенте. Кобахидзе отметил, что множество неверных шагов было сделано из-за рубежа их «собственными владельцами».

«Из-за этого их имидж и репутация в нашей стране равны нулю, что в принципе хорошо, потому что в здоровой демократической системе не должно быть места радикальным силам», — сказал премьер-министр.

Политик утверждает, что у оппозиции в Грузии отсутствуют перспективы даже случае объединения всех существующих сил.

В апреле прошлого года Грузия приняла закон об иноагентах. После этого в стране прошли массовые протесты, оппозиция назвала документ пророссийским. Евросоюз (ЕС) раскритиковал Тбилиси, приостановив вступление страны в объединение. Позднее Европарламент заявил, что республика не сможет стать полноправным членом ЕС до момента, пока грузинское правительство не изменит свой авторитарный курс.

Ранее власти Грузии решили запретить лоббирование из-за рубежа.