Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Россия сопровождает конфликт на Украине «нацистской пропагандой», говорит о том, что он сам наследник нацистов. На фоне таких речей Европа вновь может стать источником глобального кровопролития. Об этом «Газете.Ru» заявил заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Наследники нацистов несколько запутались в своих определениях и попытках клеить ярлыки налево и направо. Во-первых, обвинения в четырехлетней агрессии абсурдные. Мерц не первый, кто пытается клеить такого рода ярлыки. Один из его предшественников (экс-канцлер ФРГ Олаф Шольц — «Газета.Ru») говорил, что геноцид русских на Донбассе - это смешно. Вот теперь Мерц, скорее всего, пытается просто перещеголять своего предшественника, заявляя еще более бредовые вещи», — подчеркнул он.

Шольц в феврале 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что термин «геноцид» неприменим к ситуации в Донбассе. Он назвал подобные заявления «смешными».

По словам Мирошника, с Германии никто не снимал ответственности за геноцид и убийства времен Нацистской Германии. В этой связи на фоне подобных заявлений Европа тоже может стать «новым прародителем очередного глобального кровопролития».

20 февраля Мерц выступил на партийной конференции Христианско-демократического союза (ХДС), заявив, что Россия сопровождает конфликт на Украине «почти невыносимой нацистской пропагандой против украинского народа».

Ранее Мерц заявил об уничтожении миропорядка, основанного на правилах.