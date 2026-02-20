Преемник Эпштейна выплатит компенсацию его жертвам

Правопреемник финансиста Джеффри Эпштейна и два его соисполнителя согласились выплатить компенсации примерно 40 оставшимся жертвам насилия с его стороны. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, они согласились выплатить до $35 млн для урегулирования нерешенных судебных исков, которые еще не достигли соглашения. Отмечается, что эта компенсация последует за выплатой $121 млн 136 истцам в рамках Программы компенсации жертвам Эпштейна.

15 февраля минюст США завершил публикацию файлов по делу Эпштейна. Генпрокурор назвала 300 имен знаменитостей, чьи имена встречаются в документах расследования. Среди них Дональд Трамп, Обамы и Клинтоны, Билл Гейтс и Илон Маск, Курт Кобейн и Ким Кардашьян. В минюсте подчеркивают, что упоминание в списке не означает обвинения или установления противоправных действий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Джеффри Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее в США подтвердили согласие Клинтонов дать показания по делу Эпштейна.