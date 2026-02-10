Лавров предупредил о последствиях в случае агрессии в отношении России

Лавров: противники знают, что получат неприемлемый ответ на агрессию против РФ

Противники Российской Федерации хорошо знают, что получат неприемлемый для них ответ, если предпримут агрессивные действия в отношении нее. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров интервью телеканалу НТВ.

По его словам, какими бы ни были международные договоры в сфере стратегической стабильности, в сфере ограничений вооружений, в сфере безопасности, с какой бы страной такие договоры не были подписаны, главными союзниками России остаются армия, флот и воздушно-космические силы. Страна продолжит полагаться именно на это, подчеркнул дипломат.

За состояние соответствующих систем Россия спокойна и уверена в том, что это абсолютно надежно гарантирует безопасность страны, отметил Лавров.

В числе агрессивных мер против РФ министр назвал попытки противников подорвать суверенитет страны. Ответом Москвы могут быть «основы ядерного сдерживания, которые всегда были», добавил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее Лавров заявил, что Россия не планирует нападать на Европу, но готова к полноценному военному ответу.