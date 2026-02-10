Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Лавров предупредил о последствиях в случае агрессии в отношении России

Лавров: противники знают, что получат неприемлемый ответ на агрессию против РФ
Kaan Soyturk/Reuters

Противники Российской Федерации хорошо знают, что получат неприемлемый для них ответ, если предпримут агрессивные действия в отношении нее. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров интервью телеканалу НТВ.

По его словам, какими бы ни были международные договоры в сфере стратегической стабильности, в сфере ограничений вооружений, в сфере безопасности, с какой бы страной такие договоры не были подписаны, главными союзниками России остаются армия, флот и воздушно-космические силы. Страна продолжит полагаться именно на это, подчеркнул дипломат.

За состояние соответствующих систем Россия спокойна и уверена в том, что это абсолютно надежно гарантирует безопасность страны, отметил Лавров.

В числе агрессивных мер против РФ министр назвал попытки противников подорвать суверенитет страны. Ответом Москвы могут быть «основы ядерного сдерживания, которые всегда были», добавил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее Лавров заявил, что Россия не планирует нападать на Европу, но готова к полноценному военному ответу.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!