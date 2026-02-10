Макрон раскритиковал торговое соглашение Европы с Меркосур

Макрон: сделка с Меркосур не приведет к ожидаемому экономическому росту Европы

Соглашение Евросоюза (ЕС) с южноамериканским торговым рынком Меркосур не приведет к ожидаемому экономическому росту Европы. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью изданию Le Monde.

По словам французского лидера, договор с Меркосур — это старое соглашение, которое было плохо согласовано.

«В любом случае Меркосур не окажет ни драматического влияния на наше сельское хозяйство, как опасаются некоторые, ни положительного влияния на наш рост, как полагают другие», — сказал он.

17 января Евросоюз заключил соглашение о свободной торговле с Меркосур о свободной торговле. Европейские фермеры выступают против договора, поскольку опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами и это приведет к дальнейшему снижению продаж сельхозпроизводителей ЕС.

Данное решение вызвало протесты аграриев по всей Франции. Так, сообщалось, что в рамках акции протеста французские фермеры въехали в Париж на тракторах. На пикете были замечены полицейские, однако они не препятствовали протестующим. Уточняется, что рабочие аграрной сферы недовольны соглашением о свободной торговле между странами ЕС и Меркосур. Фермеры-частники уверены, что этот документ ударит по сельскому хозяйству Европы.

