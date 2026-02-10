Размер шрифта
В МИД России назвали причину эскалации украинского кризиса в 2022 году

Грушко: ситуация на Украине — результат целенаправленных действий Запада
Global Look Press

Происходящее на Украине можно было предотвратить еще в 2021 году, когда Россия выдвинула Западу проекты договора о гарантиях безопасности. Об этом в интервью «Известиям» заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По его словам, если бы российские предложения были реализованы и серьезно рассмотрены Европой, то это позволило бы избежать конфронтации, ситуации на Украине, которая произошла в последствии в результате целенаправленных действий Запада.

«Восточный фланг НАТО насыщается новыми системами вооружения. Там размещаются уже на постоянной основе группы не батальонного, а бригадного уровня, создаются штабы. В НАТО вступили Швеция и Финляндия. Наши предложения, напомню, предусматривали и прекращение расширения НАТО в восточном направлении», — напомнил Грушко.

Грушко не раз предупреждал о том, что Европа готовится к военному столкновению с Россией, а учения НАТО у границ РФ принимают все более агрессивный характер. Грушко отмечает, что Европа идет по пути эскалации, передавая Украине все более дальнобойное вооружение, а риски эскалации российско-украинского конфликта очень велики.

Ранее военный эксперт рассказал, кто придумал план «военного ответа» России.
 
