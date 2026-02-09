Размер шрифта
Экс-нардеп рассказал, готовятся ли в Киеве к приближающемуся поражению

Экс-нардеп Олейник сравнил поведение Зеленского с последними днями Гитлера
Президент Украины Владимир Зеленский ощущает приближающееся поражение в конфликте с Россией, а потому начал приготовления по обеспечению собственной безопасности. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Главный вопрос для Зеленского — это обеспечение личной безопасности, и пока он остается нерешенным. Он пытается в самом скором порядке понять, кто же сможет гарантировать ему, его активам и его семье безопасность. Пока этот вопрос не будет решен, он будет оттягивать переговоры и надеяться на чудо», — сказал экс-нардеп.

По его мнению, отчаяние украинских политиков становится все более очевидным, если начать анализировать их одиозные высказывания относительно России и российских Вооруженных сил.

«Если обратиться к истории и вспомнить, как себя вел Гитлер, Гиммлер и другие в последние дни нацистской Германии, то их заявления очень похожи на те, которые мы сейчас слышим от украинских чиновников. Они так же рассказывали, как будут ликвидировать по 50 тыс. российских военнослужащих, и так же рассчитывали на чудо, которое станет залогом их победы. Например, нацисты надеялись, что Рузвельт умрет и США выйдут из войны, а в Киеве сейчас надеются, что республиканцы проиграют на выборах и команда Трампа потеряет часть власти», — пояснил Олейник.

Украинские чиновники стали готовить население страны к приближающемуся поражению в вооруженном конфликте с Россией, заговорив о необходимости пойти на «тяжелые компромиссы». Об этом в эфире YouTube-канала судебного аналитика и юриста Эндрю Наполитано заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Ранее в Госдуме не удивились разговорам на Украине о новых требованиях к России.
 
© АО «Газета.Ру» (1999-2026)

