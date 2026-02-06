Политолог назвал причины конфликта между президентом и премьером Эстонии

Главный научный сотрудник Института Европы РАН, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал конфликт между премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом и президентом республики Аларом Карисом из-за возможного налаживания диалога с Россией.

По мнению эксперта, Карис хочет выйти из украинского конфликта, поскольку считает, что ресурсы Эстонии на исходе. Михал же придерживается иной позиции, поскольку от продолжения боевых действий зависит выживание возглавляемой им Партии реформ, уверен он.

«Партия создана на деньги Сийма Калласа, отца Каи Каллас. Реформисты зависят от конфликта финансово. То есть для них участие в нем — вопрос жизни», — пояснил Межевич.

Как сообщает агентство Bloomberg, на этой неделе Карис поддержал идею назначения Европейским союзом специального посланника, который мог бы принимать участие в переговорах с Россией. При этом Михал не согласился с этой позицией, заявив, что прямой диалог с РФ «неуместен».

