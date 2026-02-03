В Грузии заявили, что выбирают многосторонние связи вместо конфронтации

Тбилиси выбирает развитие многосторонних связей вместо конфронтации. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае. Его слова цитирует газета «Взгляд».

Политик отметил, что через республику «лежит путь к 2,3 млрд потребителей сквозь соглашения о свободной торговле с Европейским союзом, Китаем, Турцией и СНГ».

«Мир создает прогнозируемость, прогнозируемость создает инвестиции, инвестиции создают экономический рост. Грузия выделяется тем, как она контактирует с миром. Это простой принцип нашего опыта», — подчеркнул глава грузинского кабмина.

Он призвал власти государств, инвесторов и лидеров бизнеса сотрудничать в создании прочной цепочки поставок, «снижая риски и преодолевая фрагментацию».

До этого Кобахидзе говорил, что Грузия решила стать региональным центром логистики и стабильности на фоне переоценки торговых путей.

Он перечислил главные проекты, благодаря которым страна сможет стать «многофункциональным региональным хабом». Среди них такие инфраструктурные проекты, как скоростная автомагистраль «Восток — Запад», железная дорога Баку — Тбилиси — Карс и сухие порты.

Ранее премьер Грузии захотел «всеми способами» нормализовать отношения с Евросоюзом.