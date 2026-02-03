Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

В Грузии заявили, что выбирают многосторонние связи вместо конфронтации

Политик Кобахидзе назвал режим свободной торговли с СНГ основой стабильности
РИА Новости

Тбилиси выбирает развитие многосторонних связей вместо конфронтации. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае. Его слова цитирует газета «Взгляд».

Политик отметил, что через республику «лежит путь к 2,3 млрд потребителей сквозь соглашения о свободной торговле с Европейским союзом, Китаем, Турцией и СНГ».

«Мир создает прогнозируемость, прогнозируемость создает инвестиции, инвестиции создают экономический рост. Грузия выделяется тем, как она контактирует с миром. Это простой принцип нашего опыта», — подчеркнул глава грузинского кабмина.

Он призвал власти государств, инвесторов и лидеров бизнеса сотрудничать в создании прочной цепочки поставок, «снижая риски и преодолевая фрагментацию».

До этого Кобахидзе говорил, что Грузия решила стать региональным центром логистики и стабильности на фоне переоценки торговых путей.

Он перечислил главные проекты, благодаря которым страна сможет стать «многофункциональным региональным хабом». Среди них такие инфраструктурные проекты, как скоростная автомагистраль «Восток — Запад», железная дорога Баку — Тбилиси — Карс и сухие порты.

Ранее премьер Грузии захотел «всеми способами» нормализовать отношения с Евросоюзом.
 
Теперь вы знаете
Даже одна доза алкоголя необратимо разрушает мозг. Насколько это правда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!