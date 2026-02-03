Политолог допустил, что минюст США вынудили опубликовать данные по делу Эпштейна

Публикация большого массива данных, касающихся дела финансиста Джеффри Эпштейна, могла произойти в интересах непосредственно минюста США, который находится под большим давлением из-за этой истории, причем как со стороны американцев, так и главы Белого дома Дональда Трампа. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Иван Пятибратов.

«Потому что американцы и многие политики говорят: вы, мол, плохо публикуете данные, вы их редактируете, вы их цензурируете, защищая Трампа. Трамп со своей стороны недоволен и заявляет, что они плохо делают свою работу и, напротив, его очерняют», — пояснил эксперт.

Таким образом, ведомство решило обелить свою репутацию и продемонстрировать беспристрастность. При этом есть вероятность, что Трамп также становится объектом для шантажа, допустил Пятибратов.

Более 3 млн страниц материалов по делу Эпштейна обнародовало в конце января министерство юстиции США. Пакет включает свыше двух тысяч видео и 180 тысяч изображений, в том числе «большие объемы коммерческой порнографии», которая была обнаружена на устройствах финансиста.

Эпштейна обвинили в том, что с 2002 по 2005 год он привозил в свой дом в Нью-Йорке, а также на частный остров десятки несовершеннолетних девушек. По данным следствия, самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в бессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее в файлах Эпштейна нашли упоминание российской стримерши Алины Рин.